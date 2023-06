Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brand in Ludwigshafen Stadtteil West

Ludwigshafen (ots)

(MM) Am 06.06.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 15:14 Uhr zu einem Brand in die Kleingartenanlage in der Bayreuther Straße im Stadtteil West gerufen.

Bereits auf der Anfahrt wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten zwei Gartenhäuser in voller Ausdehnung.

Der Brand wurde mit 3 C-Rohren bekämpft und konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Auf Grund der Bauart der Gartenhäuser wurden umfangreiche und zeitintensive Nachlöscharbeiten erforderlich.

Ein Passant wurde mit leichten Verbrennungen dem Rettungsdienst übergeben.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 20 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, die Polizei, die Sanitätsbereitschaft Feuerwehr des Arbeiter Samariter Bundes sowie die Technischen Werke Ludwigshafen.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell