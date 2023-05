Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Wohnungsbrand Wredestraße

Ludwigshafen (ots)

(SE) Am 03.05.2023 um 13:46 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Wredestraße nach Ludwigshafen Stadtteil Mitte gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im 1. Obergeschoss vor. Der Brand in der betroffenen Wohnung konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Nach Kontrolle der angrenzenden Wohnungen konnten die Bewohner des Hauses wieder zurück ins Gebäude. Die Brandwohnung ist aktuell nicht nutzbar. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und der Notarzt mit 4 Fahrzeugen sowie die Polizei.

