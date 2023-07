FW Ludwigshafen: Verkehrsunfall auf der B9 in der Rushhour

Ludwigshafen (ots) - Verkehrsunfall in Ludwigshafen-Friesenheim (JH) Am 01.07.2023 um 17:11 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall in die Brunckstraße nach Ludwigshafen-Friesenheim gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Verkehrsunfall mit zwei PKWs im Gleisbereich der Straßenbahn vor. Die Feuerwehr führte Sicherungsmaßnahmen durch und betreute die Insassen der verunfallten Fahrzeuge ...

