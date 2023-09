FW Ludwigshafen: Wohnungsbrand im Stadtteil Oppau

Ludwigshafen (ots) - (BS) Am 23.08.2023 um 11:12 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gebäudebrand in die Frankenthaler Straße gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr die folgende Lage vor: Im Keller des Hochhauses war eine Verrauchung feststellbar. Mit einem Strahlrohr konnte der Brand in dem Kellerraum schnell gelöscht werden. In der Folge musste der Kellerbereich mittels Belüftungsgeräten der ...

mehr