FW Ludwigshafen: Kellerbrand in einem Hochhaus in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) - (SR) Am 06.08.2023 um 06:25 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall in die Hemshofstraße gerufen. Tatsächlich fanden die Einsatzkräfte einen brennenden PKW am unteren Rheinufer vor. Der PKW war gegen die Fassade eines Gebäudes der BASF gefahren und stand im Vollbrand. Glücklicherweise befanden sich beim Eintreffen der Rettungskräfte keine Insassen mehr in dem Fahrzeug. Eine ...

mehr