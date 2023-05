FW-HB: Brennende Diesellokomotive im Bereich der Bahnhofsvorstadt.

Bremen (ots) - Am Montagmorgen, 08.05.2023, ist ein Vereinsheim am Fresenweg komplett ausgebrannt. Es handelte sich um das bekannte Ausflugslokal "Fresenbulten". Verletzt wurde niemand. Gegen 5:40 Uhr meldete ein Anrufer der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude am Fresenweg. Noch während des Notrufdialoges berichtete er von deutlich sichtbaren Flammen. Als die ersten ...

