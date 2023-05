Feuerwehr Bremen

FW-HB: Tag der offenen Tür: Tausende Menschen besuchen die Feuerwehr-Standorte

Erstmals fand am Samstag, 06.05.2023, ein Tag der offenen Tür der Feuerwehr Bremen an mehreren Standorten statt. Beteiligt haben sich die Berufsfeuerwehr mit ihren sieben Feuer- und Rettungswachen sowie 17 Freiwillige Feuerwehren. Tausende Interessierte besuchten die einzelnen Aktionstage an insgesamt 19 Standorten.

Bremerinnen und Bremer konnten ihre Feuerwehr kennenlernen, vor allem Familien mit Kindern strömten zu den Aktionen auf den Wachen, an den Feuerwehrhäusern und am Roland Center. Mancherorts entwickelte sich richtige Familienfeste. Feuerwehren aus dem Umland nutzten die Gelegenheit, die Standorte und Einsatzmittel Feuerwehr Bremen zu erkunden.

"Viele strahlende Kinderaugen, sehr gutes Feedback der Besucherinnen und Besucher, total engagierte Mitarbeitende und Ehrenamtliche - der Tag der Feuerwehr Bremen war aus meiner Sicht ein voller Erfolg!", betont Philipp Heßemer, Leiter der Feuerwehr. "Ich möchte mich ganz herzlich bei all denen bedanken, die dazu in der Organisation und Durchführung beigetragen haben."

Das Programm können Sie hier noch nachlesen: https://www.feuerwehr.bremen.de/ueber-uns/tag-der-feuerwehr-bremen-21669

