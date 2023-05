FW-HB: Feierliche Vereidigung für 31 Auszubildende der Feuerwehr im Rathaus

Bremen-Walle (ots) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Waller Heerstraße ist am Mittwochabend, 26.04.2023, eine Person verletzt worden. Die Feuerwehrkräfte musste mehrere Bewohner:innen über Drehleitern und eine tragbar Leiter aus dem Gebäude retten. Mehrere Notrufe gingen gegen 21:30 Uhr in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Die Anrufenden befanden sich teilweise noch in dem ...

mehr