FW-HB: Wohnungsbrand: Mehrere Personen über Leitern gerettet

Bremen-Walle (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Waller Heerstraße ist am Mittwochabend, 26.04.2023, eine Person verletzt worden. Die Feuerwehrkräfte musste mehrere Bewohner:innen über Drehleitern und eine tragbar Leiter aus dem Gebäude retten.

Mehrere Notrufe gingen gegen 21:30 Uhr in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Die Anrufenden befanden sich teilweise noch in dem Brandgebäude, waren auf's Dach und Balkone geflüchtet. Die Einsatzsachbearbeitenden gaben den Bewohner:innen wichtige Tipps für Schutzmaßnahmen und alarmierten parallel die Einsatzkräfte.

Als die ersten Einheiten an dem dreigeschossigen Wohngebäude eintrafen, brachten die Kräfte direkt eine Drehleiter zur Menschenrettung in Stellung und gingen zudem unter Atemschutz ins Gebäude vor. In den folgenden Minuten retteten sie mehrere Personen über zwei Drehleitern und auf der Rückseite über eine tragbare Leiter von den Balkonen und vom Dach.

Der Rettungsdienst sichtete sechs Menschen. Eine Person wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Zwischenzeitlich kamen die Bewohner:innen in einer benachbarten Gaststätte unter. Alle Wohnungen waren als unbewohnbar bewertet worden.

Für die Betreuung der Personen rückten im Verlauf des Einsatzes zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes und der Bus der Flughafenfeuerwehr an. Im Einsatz seitens der Feuerwehr waren zudem Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 7, der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Neustadt sowie Führungsdienste.

