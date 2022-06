POL-OH: Gebäudebrand

Kirchheim (ots) - Am Samstagmittag, gg. 13.15 Uhr, kam es auf der Landstraße zwischen den Ortsteilen Kirchheim und Reckerode zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Etwa in Höhe der Unterführung der Autobahn wollte ein 58jähriger aus Kirchheim nach links abbiegen, beachtete aber nicht den ihm entgegenkommenden Pkw einer 46jährigen aus Niederaula. Durch den Aufprall wurde die Frau leicht am Unterarm verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von EUR15.000,-. ...

mehr