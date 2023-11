Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fußgänger nach Zusammenstoß mit PKW verletzt

Neustadt an der Orla (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in Neustadt an der Orla zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Zwei Fußgänger überquerten kurz vor 15 Uhr die Triptiser Straße vom Busbahnhof kommend. Eine 20-Jährige fuhr zu dem Zeitpunkt stadtauswärts und stieß mit einem der beiden Fußgänger zusammen. Dadurch erlitt der 21-Jährige Verletzungen im Bereich des Unterschenkels- an der Anstoßstelle am betroffenen BMW entstand Sachschaden. Den Angaben der Unfallbeteiligten zufolge liefen die Fußgänger offensichtlich über die Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten; die BMW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

