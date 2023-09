Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bierflaschen-Attacke am Bahnhof

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen schlug ein Mann am Bahnhof Berlin Ostkreuz einem 26-Jährigen mit einer Bierflasche gegen das Gesicht. Einsatzkräfte nahmen den Angreifer vorläufig fest. Er soll im Laufe des Tages einem Richter vorgeführt werden.

Gegen 1:30 Uhr befand sich der 26-Jährige in Begleitung einer Frau auf dem Ringbahnsteig, als er aus einer dreiköpfigen Gruppe heraus angesprochen wurde. Kurz nachdem sich die beiden wieder von dem Trio entfernten, soll eine Person der Gruppe die 27-Jährige und den 26-Jährigen beleidigt haben. Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, woraufhin eine weitere Person aus der Gruppe dem 26-Jährigen unvermittelt mit einer gefüllten Bierflasche gegen den Kopf geschlagen haben soll, sodass die Glasflasche zerbrach. Während eine Person des Trios anschließend unerkannt mit einer S-Bahn flüchtete, gelang es Mitarbeitenden der Deutschen Bahn, die anderen beiden Tatverdächtigen am Bahnsteig bis zum Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte festzuhalten. Der 26-Jährige erlitt eine blutende Platzwunde an der Stirn. Rettungskräfte brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 27-jährigen portugiesischen Staatsangehörigen. Darüber hinaus hatte der in Deutschland wohnsitzlose Mann betäubungsmittelähnliche Substanzen bei sich. Sein Begleiter, ein 23-jähriger lybischer Staatsangehöriger, muss sich aufgrund des Verdachts der Beleidigung verantworten.

Die Ermittlungen zum Fall und die Auswertung der Videoaufzeichnungen dauern weiter an. Es ist beabsichtigt, den 27-jährigen Portugiesen einem Richter vorzuführen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell