Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mehrere Aufgriffe im östlichen Brandenburg: Bundespolizei deckt 34 unerlaubte Einreisen auf

Frankfurt (Oder) (ots)

Am Mittwoch deckten Einsatzkräfte der Bundespolizei die unerlaubte Einreise von insgesamt 34 Personen im Frankfurter Stadtgebiet, auf der A 12 und in der Ortslage Lossow auf.

Gegen 1 Uhr kontrollierten Bundespolizisten zunächst eine Gruppe von zehn indischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 21 und 39 Jahren. Sie waren zuvor zu Fuß über die Frankfurter Stadtbrücke eingereist.

Eine Stunde später stellten Einsatzkräfte eine weitere Personengruppe an der Stadtbrücke Frankfurt (Oder) fest. Dabei handelte es sich um acht syrische Staatsangehörige im Alter von 21 bis 40 Jahren. Bei der Befragung gaben die Männer an, auf polnischem Hoheitsgebiet von einem Pkw abgesetzt worden und dann zu Fuß über die Stadtbrücke eingereist zu sein.

Gegen 6 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte des Zolls drei Georgier und einen Ukrainer in einem Kleintransporter mit polnischen Kennzeichen auf der A 12. Nach einem Bürgerhinweis über den Notruf der Polizei des Landes Brandenburg stellten Bundespolizisten gegen 18:30 Uhr zwölf indische Staatsangehörige in der Ortslage Lossow fest.

In allen vier Fällen konnten die Personen keine Dokumente vorlegen, die sie für eine Einreise oder den legalen Aufenthalt in Deutschland berechtigt hätten. Einsatzkräfte nahmen die Männer in Gewahrsam und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts gegen sie ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Äußerung von Schutzersuchen übergaben die Beamtinnen und Beamten 30 Personen an die Zentrale Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt. Drei Personen haben das Bundesgebiet mit einer Ausreiseaufforderung in Richtung Polen verlassen. Einen Minderjährigen brachten sie in eine Jugendeinrichtung nach Frankfurt (Oder).

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell