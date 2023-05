Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit Täterermittlung

Großrosseln (ots)

Am 12.05.2023 wurde die Polizeiinspektion Völklingen, gegen 22:00h, über einen Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehrs im Nahbereich der Verbrennungsanlage Velsen in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass mehrere Kanaldeckel von einem zunächst unbekannten Täter ausgehoben und anschließend auf der Fahrbahn platziert wurden. Die nun entstandene Gefahrenstelle führte in der Folge zu einem Verkehrsunfall.

Die anschließenden akribischen Ermittlungen führten die Einsatzkräfte zum einen zu einer Videoaufzeichnung die den Täter im Tatortbereich bei der Tathandlung erfasste und zum anderen zu einer Zeugenaussage, welche konkrete Hinweise auf die Identität des Täters erbrachten.

An der erhobenen Wohnanschrift wurde der Täter sodann nach erfolgter Befragung von dessen Mutter an einer markanten Jacke sowie des auffälligen Ganges zweifelsfrei identifiziert.

Dem Beschuldigten droht nun eine Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell