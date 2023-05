Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Bewaffneter Raub auf Tankstelle

Heusweiler (ots)

Am 12.05.2023, um 15:18h, betritt ein bislang unbekannter vermummter Täter die ARAL-Tankstelle in Heusweiler. Hier fordert er unter Vorhalt einer Handfeuerwaffe die Herausgabe der gesamten Tageseinnahmen aus der Kasse. Ein geringer vierstelliger Betrag wurde dem Täter umgehend ausgehändigt, ehe dieser hinter die Tankstelle und dort vermutlich über eine zwei Meter hohe Mauer steigt und anschließend in das angrenzende Waldstück flüchtet. Der Täter wurde während der gesamten Tat von einer Vielzahl von Kameras erfasst. Zum Tatzeitpunkt befand sich der Tankwärter alleine in den Verkaufsräumlichkeiten.

Personenbeschreibung: ca. 20-30 Jahre alt, schwarzes Tuch vor dem Gesicht, komplett schwarz angezogen, schwarzer Hoodie, keine Angaben zur Frisur

Während der gesamten polizeilichen Tatortaufnahme wurde das Tankstellengelände vollständig gesperrt. Zur Fahndung wurde ein Großaufgebot der Landespolizei sowie der Bundespolizei unter Zuhilfenahme einer Wärmebildkamera aufgestellt. Die Fahndung führte jedoch bislang nicht zum Ergreifen der Person.

Ein Strafverfahren wegen Raubes wurde eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich an jede Polizeidienststelle oder den Notruf

