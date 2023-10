Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

(bae)Am 21.10.2023 gegen 14:00 Uhr ist es in Stadthagen auf dem Parkplatz des Jawoll-Marktes an der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Durch einen 85-jährigen Bad Nenndorfer wurde beim Rangieren auf dem Parkplatz, mit seinem Hyundai, ein dort abgestellten Dacia beschädigt. Der Unfall wurde durch Zeugen beobachtete, diese hinderten den Bad Nenndorfer dann auch daran den Unfallort zu verlassen und informierten die Polizei. Durch diese wurde der Unfall aufgenommen und ein Verfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. An dem Dacia entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro, der Hyundai wurde durch den Zusammenstoß nicht beschädigt.

