Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae)Am 21.10.2023 um 15:20 Uhr wird durch einen 60-jährigen Stadthäger eine Unfallflucht angezeigt. Er hatte seinen Pkw Audi A4 gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz des ALDI, Jahnstraße abgestellt und sei mit seiner Frau einkaufen gewesen. Als er etwa 15 Minuten später zurückgekommen sei, habe er einen Schaden an seinem Fahrzeug festgestellt. Der Unfallverursacher habe keine Nachricht hinterlassen oder sich auch sonst nicht gekümmert. An seinem PKW sei ein Schaden von etwa 3500 Euro entstanden. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell