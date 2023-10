Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Einbruch

Beckedorf (ots)

(bae)Am 21.10.2023 wird durch eine 63-jährige Hannoveranerin folgendes mitgeteilt. Ihre Tochter wohne in Beckedorf, sei zurzeit aber im Urlaub. Vorhin sei sie an dem Haus ihrer Tochter und deren Mann vorbeigekommen. Da sie ein dringendes Bedürfnis verspürt habe, habe sie beschlossen dort die Toilette aufzusuchen. Dabei sei ihr aufgefallen, dass ein Fenster gewaltsam geöffnet wurde. Gemeinsam mit den Nachbarn habe sie sich schon im Haus umgesehen, dort sei offensichtlich eingebrochen worden. Unverzüglich wurde durch die Polizei daraufhin der Tatort in Beckedorf aufgesucht und tatsächlich. Offenbar wurde in der Zeit zwischen dem 14.10.und dem 21.10.2023 durch, noch unbekannte Täter, ein Fenster aufgehebelt und das Wohnhaus betreten und durchsucht. Was genau fehlt konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Wer in der fraglichen Zeit Beobachtungen in Beckedorf gemacht hat, die zur Aufklärung beitragen könnten, möge sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzten.

