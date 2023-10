POL-NI: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hoya (ots) - (Hol) In der Zeit zwischen Mittwoch, 18.10.2023, 12:00 Uhr, und Donnerstag, 19.10.2023, 13:20 Uhr, kam es in der Langen Straße in Hoya zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Bürger aus Hoya hatte seinen Pkw am Mittwoch ordnungsgemäß gegenüber der Hausnummer 131 geparkt. Am Donnerstag stellte er fest, dass sein Pkw beschädigt wurde. Am dem grauen Volvo entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, ...

