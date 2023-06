Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 11.06.2023

Delmenhorst (ots)

Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Auf einem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Fahrtrichtung Bremen, kontrollieren am Samstag, 10. Juni 2023, gegen 21:15 Uhr, einen Pkw aus Bremen. Der Kontrollort befindet sich im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt, Landkreis Oldenburg.

Bei der Kontrolle des 42 Jahre alten Fahrzeugführer aus der Stadt Bremen stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum berauschender Mittel hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf die Beeinflussung in Bezug auf THC. Aus diesem Grund wurde dem Fahrer ein Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagmorgen, den 11. Juni 2023, kontrollierte gegen 02:15 Uhr eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der A 28 an der Anschlussstelle Delmenhorst-Adelheide einen Pkw aus dem Landkreis Ammerland.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für der 21 Jahre alte Pkw-Fahrer aus Bad Zwischenahn aktuell nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt sowie das zukünftige Führen eines Kraftfahrzeuges wurden untersagt. Die Weiterfahrt erfolgte durch die Beifahrerin, die im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Bei einer Kontrolle eines Pkw aus Bremen auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg in Fahrtrichtung Bremen am Sonntagmorgen, den 11. Juni 2023 gegen 04:45 Uhr, stellten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn bei dem 32 Jahre alten Fahrzeugführer aus der Stadt Bremen, Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der Kontrollort befindet sich im Bereich der Gemeinde Cappeln, Landkreis Cloppenburg.

Bei der Durchführung eines Atemalkoholtests ergab sich eine Atemalkoholkonzentration von 0,70 Promille. Eine Überprüfung an einem gerichtsverwertbarem Alkoholtestgerät wurde dieses Ergebnis bestätigt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer wurde von Bekannten auf der Dienststelle abgeholt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 11. Juni 2023, kontrollierte die Autobahnpolizei Ahlhorn auf der Rastanlage Wildeshausen an der A 1 gegen 09:00 Uhr ein Pkw aus Polen. Der Kontrollort befindet sich im Bereich der Gemeinde Dötlingen, Landkreis Oldenburg. Bei der Überprüfung des 30 Jahre alten polnischen Staatsbürgers stellte sich heraus, dass dieser keinen Führerschein vorlegen konnte, weil er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Geldstrafe und die Kosten des Verfahren in Höhe von 500,- Euro erhoben, die auch vor Ort vom Beschuldigten entrichtet wurden.

