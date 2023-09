Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (434/2023) VW T-Roc auf Parkplatz in Hann. Münden aufgebrochen - Schadenshöhe noch unklar, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Hinter der Blume

Sonntag, 3. September 2023, zwischen 20.30 und 22.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Straße "Hinter der Blume" in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am Sonntagabend (03.09.23) in der Zeit zwischen 20.30 und 22.30 Uhr einen grauen VW T-Roc aufgebrochen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter die Seitenscheibe der Beifahrertür des Wagens ein und durchsuchten anschließend den Innenraum. Zeugen wollen zwei dunkel gekleidete Personen beobachtet haben, die vom Tatort in Richtung der Kleingartenkolonie geflüchtet seien. Weiteres ist bislang nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Hann. Münden, Telefon 05541/9510.

