Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (433/2023) Göttingen: 47-Jähriger bei Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus schwer verletzt, Brandursache noch unklar

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Landstraße

Dienstag, 5. September 2023, gegen 03.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In einer Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Göttinger Weender Landstraße ist Dienstagnacht (05.09.23) gegen 03.40 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Durch einen ausgelösten Rauchmelder wurde eine Hausbewohnerin auf das Geschehen aufmerksam. Der 47 Jahre alte Mieter der betroffenen Wohnung erlitt schwere Verbrennungen. Er wurde zunächst in die Göttinger UMG transportiert und später in eine Spezialklinik nach Hannover verlegt. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Entgegen ersten aufgekommenen Gerüchten, ging dem Feuer aber keine Explosion voraus. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten 28 Hausbewohnende in einem benachbarten Fitnessstudio untergebracht werden. Weitere Verletzte gab es nicht.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wollen Experten der Göttinger Polizei am Mittwoch (06.09.23) aufnehmen. Bislang konnte die Wohnung hierfür noch nicht betreten werden. Der Brandort wurde in der Nacht beschlagnahmt und versiegelt.

Infolge des Feuers sind nach derzeitigem Stand acht weitere Wohnungen in dem Gebäude bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Die Göttinger Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr sowie mehrere Rettungs-und Notarztwagen waren in der Nacht in der Weender Landstraße im Einsatz.

