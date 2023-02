Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Sportgeschäft

Brüggen-Bracht (ots)

In der Zeit von Samstag 12.15 Uhr bis Sonntag 10.00 Uhr wurde in ein Sportgeschäft auf dem Holtweg in Brüggen-Bracht eingebrochen. Der oder die Täter öffneten mit einem nicht bekannten Werkzeug ein Stück des Daches und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurden Sportzubehör und Bekleidung gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (164)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell