POL-LB: Ditzingen: Pkw gerät ins Schleudern und kippt um

Ludwigsburg (ots) - Ein 64-jähriger Porsche-Fahrer war am Montag (08.01.2024) gegen 01:30 Uhr auf der B10 in Richtung Stuttgart unterwegs. An der sogenannten Seemühlenkreuzung hielt er an einer roten Ampel an, um nach links in die Straße "Im Mühlkanal" in Richtung Vaihingen an der Enz abzubiegen. Die hinter dem 64-Jährigen fahrende 43-jährige Lenkerin eines Fiat ...

mehr