Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230221.1 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl am Alten Markt

Kiel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten zwei unbekannte Täter einem 21-Jährigen in der Straße Alter Markt das Smartphone und flüchteten in Richtung Dänische Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 01:30 Uhr befand sich der 21-Jährige in der Straße Alter Markt, in Höhe der Hausnummer 19. Dort seien nach jetzigem Ermittlungsstand zwei männliche Personen an ihn herangetreten. Einer der Männer habe ihm sein Smartphone entrissen, mit welchem er gerade telefoniert habe. Als der junge Mann versuchte, sein Smartphone zurückzuerlangen, habe der Täter ein Messer gezogen und es in seine Richtung gehalten. Anschließend seien die beiden Täter in Richtung Dänische Straße geflüchtet.

Der junge Mann, der bei dem Überfall unverletzt blieb, habe daraufhin um Hilfe gerufen woraufhin ein Radfahrer angehalten und die Polizei angerufen habe.

Laut Angaben des 21-Jährigen soll der Haupttäter ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm bis 180 cm groß und dünn gewesen sein. Er habe dunkle Haare und einen leichten Bartwuchs gehabt. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe mit einem ausländischen Akzent gesprochen.

Der zweite Täter sei ca. 21 Jahre alt, ca. 170 cm groß und ebenfalls dünn gewesen. Auch er habe dunkle Haare gehabt und sei dunkel gekleidet gewesen.

Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Beamtinnen und Beamte des 2. Polizeireviers ermitteln wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und suchen Zeuginnen und Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431-160 1210 entgegengenommen.

Matthias Felsch

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell