Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230220.3 Kiel: Mehrere Festnahmen von Graffitisprayern

Kiel (ots)

Am Freitag kam es in den Kieler Stadtteilen Gaarden und Südfriedhof zu Farbschmierereien. In beiden Fällen trafen Polizeibeamtinnen und -beamte Tatverdächtige an.

Am 17.02.2023 gegen 19:05 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der Polizei und teilte mit, dass gegenwärtig ein männlicher Jugendlicher in der Boninstraße eine Hauswand mit Farbe besprühen würde. Sofort entsendete Polizeikräfte trafen am Einsatzort ein 12-jähriges Kind mit einer Spraydose an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die eingesetzten Beamtinnen und Beamten das Kind an die Erziehungsberechtigten.

Wenige Stunden später, 23:25 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei telefonisch mit, dass soeben drei Personen in der Medusastraße Mülltonnen mit Farbe beschmiert hätten. Die drei Personen hätten sich Richtung Karlstal entfernt. Beamtinnen und Beamte des 4. Polizeireviers nahmen drei Personen, auf die die abgegebene Beschreibung des Zeugen passte, auf dem Vinetaplatz vorläufig fest. Die Personen führten Graffiti Marker und Stifte mit sich.

Insgesamt fanden die eingesetzten Kräfte der Polizei fünf frische Graffitis.

Die drei Tatverdächtigen im Alter von 20 bis 21 Jahren wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen und werden sich in einem späteren Strafverfahren für die Taten verantworten müssen.

Eva Rechtien

