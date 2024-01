POL-LB: BAB 81/Ludwigsburg: Glatteisunfall auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Freitag (06.01.2024) und Sonntag (07.01.2024) machte sich ein unbekannter Täter erneut an geparkten Fahrzeugen zu schaffen und gelangte so in der Hauffstraße in Ehningen in einen VW Golf, einen Porsche, einen Mercedes sowie einen VW Passat. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendete der Unbekannte aus dem Fahrzeuginneren Bargeld und ...

