POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Demonstrationen der Landwirte - Lagefortschreibung 8:00 Uhr

Die Verkehrslage insgesamt beruhigt sich wieder etwas. Schwerpunkt im Landkreis Böblingen ist weiterhin der Bereich zwischen Herrenberg und Böblingen. Im Landkreis Ludwigsburg werden Behinderungen hauptsächlich zwischen Vaihingen an der Enz und Korntal-Münchingen sowie zwischen Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg gemeldet. Weiterhin ist an den meisten Autobahnanschlussstellen in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg mit Blockadeaktionen und entsprechenden Verzögerungen zu rechnen.

