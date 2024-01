POL-LB: Information für Medienschaffende

Ludwigsburg (ots) - Freitagnacht (05.01.2024) um 23:53 Uhr ereignete sich am Ortsrand von Neckargröningen ein Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger VW-Lenker befuhr die L1140 (Ludwigsburger Straße) in Fahrtrichtung Neckargröningen. An der Kreuzung mit der L1100 (Remstalstraße) fuhr er geradeaus und missachtete dabei die Vorfahrt einer von links kommenden 24-jährigen ...

