Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar/Neckargröningen: Unfall mit leichtverletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Freitagnacht (05.01.2024) um 23:53 Uhr ereignete sich am Ortsrand von Neckargröningen ein Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger VW-Lenker befuhr die L1140 (Ludwigsburger Straße) in Fahrtrichtung Neckargröningen. An der Kreuzung mit der L1100 (Remstalstraße) fuhr er geradeaus und missachtete dabei die Vorfahrt einer von links kommenden 24-jährigen Mercedesfahrerin, die in Fahrtrichtung Neckarrems fuhr. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der VW gedreht und kam im Kreuzungsbereich zum Stehen. Der Mercedes geriet ins Schleudern, überfuhr mehrere Fahrbahnteiler aus Kunststoff und landete schließlich im rechtsseitigen Grünstreifen. Die 24-Jährige Insassin wurde durch den Unfall leichtverletzt und musste vor Ort von einem Rettungswagen erstversorgt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 13.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, sowie die Reinigung der Fahrbahn durch die freiwillige Feuerwehr Remseck, musste die Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell