Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Ludwigsburg: Drei Einbrüche in Wohnhäuser

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum von Freitagmittag bis Freitagabend (05.01.2024) wurden im Landkreis Ludwigsburg drei Wohnungseinbrüche registriert.

In der Weimarstraße in Ludwigsburg wurde die Terrassentür einer Doppelhaushälfte aufgehebelt. Nach aktuellem Stand wurde nichts entwendet.

Im Häselweg in Pleidelsheim wurde ebenfalls eine Terrassentür aufgehebelt. Beim Diebesgut handelte es sich um Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

In Murr wurde in der Theodor-Heuss-Straße über ein Fenster in ein Wohnhaus eingebrochen. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt.

In allen drei Fällen wurden die Räume der Häuser durchwühlt und durchsucht. Die Höhe der jeweiligen entstandenen Sachschäden an den Einbruchstellen stehen noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell