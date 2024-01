Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 45-jähriger Jogger durch Unbekannten verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen versuchter räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung gegen einen noch unbekannten Täter, der am Donnerstag (04.01.2024) gegen 19.45 Uhr einen 45 Jahre alten Jogger auf dem Bruchwaldweg nahe der Carl-Benz-Straße in Bietigheim-Bissingen angegriffen hat. Der Jogger lief den Bruchwaldweg in Richtung der Carl-Benz-Straße, als er auf Höhe der Abzweigung Richtung des Saubachs von dem unbekannten Täter angesprochen und nach Geld gefragt wurde. Als er die Frage verneinte, soll der Unbekannte ihn mit einem unbekannten Gegenstand im Bereich des Oberkörpers verletzt haben. In der Carl-Benz-Straße, die der 45-Jährige anschließend entlang ging, traf er auf einen 48 Jahre alte Zeugen, der einen Hund ausführte. Dieser bemerkte die Verletzung und veranlasste die Alarmierung von Polizei und Rettungsdienst. Der 45-Jährige wurde im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter soll etwa 185 cm groß und schlank sein. Er hat einen dunkleren Teint und trug einen grauen Schal und eine graue Mütze. Darüber hinaus war er schwarz bekleidet. Laut dem 48-Jährigen sei ihm kurz vor der Einmündung des Bruchwaldwegs auf die Carl-Benz-Straße eine Person entgegengekommen, die ebenfalls einen Hund ausführte. Die Polizei bittet nun insbesondere diese Person sowie weitere Zeugen, die weitere Hinweise zu der Tat und dem Täter geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

