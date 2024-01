Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Wohnungseinbruch in der Teckstraße

Ludwigsburg (ots)

Auf ein Zweifamilienhaus hatten es noch unbekannte Täter am Donnerstagabend (04.01.2024) in Asperg abgesehen. Vermutlich brachen die Unbekannten zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr in das Haus ein, indem sie die Haustür sowie ein Fenster im Erdgeschoss mit massiver Krafteinwirkung aufhebelten. Im Innern brachen sie die Wohnungstür zur Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten diese. Ob ihnen hierbei etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, steht noch nicht fest. Aus der Wohnung im Obergeschoss entwendeten sie nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Armbanduhren in vierstelligem Gesamtwert. Der hinterlassene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

