Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Einbrecher von Bewohnerin überrascht

Ludwigsburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Einbrecher wurden am Donnerstag (04.01.2024), als sie zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr in eine Wohnung in der Karl-Mammele-Straße in Tamm einbrachen, von der 80 Jahre alten Bewohnerin überrascht. Da Frau hatte es sich auf ihrer Couch gemütlich gemacht, als sie plötzlich dumpfe Schläge im Bereich ihrer Terrassentür vernahm. Sie stand auf und musste dann feststellen, dass ein unbekannter Mann gerade im Begriff war, ihre Wohnung zu betreten, während ein zweiter noch auf der Terrasse stand. Als die Täter die Frau erblickten, ergriffen sie sofort die Flucht. Beide Täter dürften 180 cm groß sein und sind muskulös gebaut. Sie trugen dunkle Kleidung. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die beiden Unbekannten die Terrassentür aufgehebelt haben. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

