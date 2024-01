Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Geschädigter nach Unfall gesucht

Ratzeburg (ots)

05. Januar 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 04.01.2024 - Geesthacht

Gestern Abend (04.01.2024), gegen 17.45 Uhr, dürfte es auf der Lüneburger Straße/ B 404 in Richtung Niedersachsen, ca.300 - 400 Meter vor der Abfahrt "Am Schleusenkanal" zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Die Geesthachter Polizei sucht nach einem Fahrzeug, an dem Schäden entstanden sein dürften.

Ein 31-Jähriger Geesthachter meldete sich bei der Polizei, nachdem er am beschriebenen Unfallort einen Knall bemerkt haben will und nun einen Schaden an seinem Fahrzeug habe. Demnach sollen auf der Lüneburger Straße / B 404 auf dem rechten Fahrstreifen zwei Fahrzeuge gestanden haben. Beim Vorbeifahren an dem hinteren Pkw, vermutlich ein weißes älteres Fahrzeugmodell, könnte er dieses touchiert haben.

Das beschädigte Fahrzeug konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Die ermittelnde Geesthachter Polizei sucht nun nach Zeugen und den Unfallbeteiligten. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell