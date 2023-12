Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Oberntudorf und Niederntudorf

Salzkotten (ots)

(vh) In der Nacht vom 29.12. auf den 30.12.23 sind in Oberntudorf und Niederntudorf Einbrüche in Einfamilienhäuser verübt worden. Es blieb jeweils beim Versuch. In einem Fall wurde der Täter bei seiner Tatausführung überrascht.

In der Zeit von 23:00 Uhr bis 04:00 Uhr schlug der unbekannte Täter die Scheibe der Kellertür eines Hauses in der Rochusstraße (Oberntudorf) ein. Hier blieb es beim Versuch; der Einbrecher gelangte nicht ins Haus.

Auch im Ginsterweg (Niederntudorf) machte sich der Täter zwischen 02:45 Uhr und 06:15 Uhr an der Kellertür des Hauses zu schaffen. Nachdem er die Tür aufgehebelt hatte, betrat er dort mehrere Räume und verließ den Tatort letztlich ohne Beute.

Gegen 05:50 Uhr Uhr bemerkte ein Bewohner eines Einfamilienhauses im Kleeweg (Niederntudorf) Taschenlampenschein im Bereich seiner Kellertreppe. Anschließend stellte er fest, dass auch seine Kellertür aufgebrochen worden ist. Dem Täter gelang jedoch unerkannt die Flucht.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen in den jeweiligen Wohngebieten gemacht? Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden sollte die Polizei sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.

