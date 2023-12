POL-PB: Nachfolgebesetzungen beim Bezirksdienst der Polizei Paderborn

Paderborn / Borchen / Kreis Paderborn (ots) - (CK) - Im Tagesverlauf des Donnerstags (28.12.) waren in Paderborn und Borchen Einbrecher unterwegs. In drei Fällen waren die Täter erfolgreich und gelangten in die Häuser, in zwei weiteren Fällen wurden sie auf frischer Tat von den Hausbewohnern ertappt, konnten ...

mehr