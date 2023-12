Polizei Paderborn

POL-PB: Achtung - Einbrecher unterwegs! Ihre Polizei bietet kostenlose Sicherheitsberatungen an

Paderborn / Borchen / Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Im Tagesverlauf des Donnerstags (28.12.) waren in Paderborn und Borchen Einbrecher unterwegs. In drei Fällen waren die Täter erfolgreich und gelangten in die Häuser, in zwei weiteren Fällen wurden sie auf frischer Tat von den Hausbewohnern ertappt, konnten jedoch flüchten.

Paderborn:

Am späten Donnerstagnachmittag (16.15 Uhr bis 18.15 Uhr) hebelten die Einbrecher die Terrassentür eines Hauses am Beverunger Weg auf. Sie betraten sämtliche Räume und durchsuchten Schränke und Schubladen. Bislang steht nicht fest, ob die Täter etwas gestohlen haben.

In ein Haus in der Abtsbrede gelangten die Täter zwischen 16.45 Uhr und 20.00 Uhr, nachdem sie zuvor ein Kellerfenster aufgehebelt hatte. Auch hier wurden sämtliche Zimmer durchsucht; die Einbrecher flüchteten hier mit Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung.

Nachdem die Einbrecher die rückwärtige Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten, gelangten sie zwischen 13.45 Uhr und 22.45 Uhr in die Innenräume eines Hauses an der Vinsebecker Straße. Schränke und Schubladen im Wohn- und Schlafzimmer wurden durchsucht. Bislang steht das Diebesgut nicht fest.

Um 19.25 Uhr kam der Bewohner eines Zweifamilienhauses nach Hause zurück und bemerkte einen Mann, der seinem Haus augenscheinlich "Schmiere" stand. Als er den Verdächtigen ansprach, rief dieser laut nach seinen Komplizen, die daraufhin durch ein Fenster des Hauses ins Freie kletterten. Alle fünf Einbrecher flüchteten in einem Auto in Richtung Dahler Weg. Bislang steht nicht fest, ob etwas gestohlen wurde.

In Borchen-Etteln wurde ein aufmerksamer Zeuge um 18.05 Uhr an der Westernstraße auf vier bis fünf Personen aufmerksam, die sich auf dem Grundstück des Nachbarhauses aufhielten. Einer der Verdächtigen hatte dort die Scheibe zu einem Kellerfenster eingeschlagen. Als die mit dunklen Daunenjacken bekleideten Tatverdächtigen den Zeugen bemerkten, flüchteten sie ohne in das Haus gelangt zu sein mit einem Auto, eventuell ein VW Golf, in Richtung A 33.

Die Polizei sucht Zeugen für alle Einbrüche und Einbruchsversuche und fragt:

Wer hat zu den Tatzeiten an den Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Sie möchten sich vor Einbrechern schützen? Viele Informationen erhalten Sie hier:

https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

Die wichtigste Vorbeugung zur Verhinderung von Einbruchdiebstählen ist sicherlich, dass bereits vorhandene Sicherungen auch tatsächlich genutzt werden. Dazu gehört insbesondere, dass die Fenster immer vollständig geschlossen und die Außentüren beim Verlassen des Hauses zweimal abgeschlossen werden.

Ist abzusehen, dass Bewohner auch nach dem Eintritt der Dämmerung nicht anwesend sind, sollte für ausreichend Licht im Außen- und Innenbereich gesorgt werden.

Weiterhin sollte überprüft werden, ob die Sicherheitstechnik des Hauses wirklich ausreichend ist und den heutigen Anforderungen entspricht.

Bereits zusätzliche Schlösser oder verdeckt eingebaute Verriegelungstechnik können den Schutz wirksam erhöhen. Damit ist ein sekundenschnelles Einbrechen ist nicht mehr möglich. Eine sinnvolle Ergänzung zum notwendigen Aufhebelschutz an Fenstern und Türen sind hochwertige Alarmanlagen.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz an, dessen Mitarbeitende auf Wunsch das jeweilige Haus oder die Wohnung aufsuchen und Verbesserungsvorschläge direkt vor Ort vortragen. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos.

Hausbesitzer sollen so in die Lage versetzt werden, ihr Haus bzw. ihre Wohnung wirkungsvoll gegen Einbruch zu schützen. Wird das Haus oder die Wohnung mit dem von der Polizei erstellten Sicherheitsstandards ausgestattet, erhalten die Eigentümer die "Präventionsplakette". Manche Hausratsversicherungen gewähren damit einen Rabatt auf die Versicherungsprämie.

Nutzen Sie unseren Service und rufen Sie uns an, Telefon 05251 306-0!

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell