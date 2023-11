Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von vergangenen Donnerstag auf Freitag versuchte jemand in eine Gaststätte in der Gleiwitzstraße einzubrechen. Der bislang unbekannte Täter machte sich in der Zeit von 0 Uhr bis 05:20 Uhr an dem Anwesen zu schaffen. An der Gastwirtschaft wurde zunächst ein Rollladen aufgedrückt und das dahinterliegende Fenster aufgehebelt. Zudem wurde eine Scheibe eingeschlagen. Die Schadenshöhe beträgt circa 1.500,- EUR. Zu einer Entwendung von Diebesgut kam es nach einer ersten Einschätzung nicht.

Wer verdächtige Beobachtungen während der oben genannten Zeit gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 976-0 zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell