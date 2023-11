Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Mal was Anderes: Ausbrecher zur Nachtzeit unterwegs

Zweibrücken (ots)

Zeit: 10.11.2023, 03:43 Uhr - 04:50 Uhr

Ort: Zweibrücken, Maler-Müller-Straße, Hienstraße. SV: Nachdem ein Zeitungsausträger der Polizei zwei freilaufende Esel in der Maler-Müller-Straße gemeldet hatte, konnten die beiden Tiere in der unbeleuchteten Hienstraße mitten auf der Fahrbahn von einer Polizeistreife festgestellt werden. Im Gegensatz zur Spezies der von der Polizei zur Nachtzeit eher anzutreffenden Einbrecher ließen sich die beiden Ausbrecher widerstandslos "festnehmen", denn die Tiere waren sehr zutraulich. Sie wurden vorübergehend auf einer eingezäunten Wiese untergebracht. Die nächtlichen Bemühungen der Polizei, den Besitzer der Tiere ausfindig zu machen, waren erfolgreich. Dieser holte die beiden Ausreißer ab und führte sie wieder zurück in ihren Stall, der sich nur wenige hundert Meter vom "Festnahmeort" entfernt befindet. |pizw

