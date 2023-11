Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Postbus macht sich selbstständig

Spirkelbach (ots)

Am Donnerstag, 09.11.2023, gegen 12.30 Uhr parkte eine 37-jährige Postzustellerin ihren Transporter in der Felsenstraße und sicherte diesen nicht entsprechend gegen ein Wegrollen. Nachdem sie das Fahrzeug verlassen hatte, rollte dieses los und die Postzustellerin wurde von diesem erfasst und wenige Meter mitgeschleift. Hierbei erlitt sie Prellungen am rechten Arm und stand bei der Unfallaufnahme augenscheinlich unter Schock. Der Transporter rollte die abschüssige Straße weiter hinab, streifte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten PKW VW Golf, durchbrach anschließend einen Gartenzaun und kam schlussendlich hinter dem Zaun in einem Garten zum Stehen. Der Gesamtschaden dürfte sich im oberen vierstelligen Eurobereich bewegen. /pidn

