Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Motorradfahrer versucht zu flüchten

Lemberg (ots)

Am Freitag, gegen 01:15 Uhr, sollte ein Motorradfahrer am Lemberger Kreisel einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken der Streife flüchtete der Motorradfahrer über einen Waldweg von der Weiherstraße in Richtung Pirmasenser Straße. Bei der kurzzeitigen Verfolgung stürzte der Motorradfahrer auf dem unbefestigten Waldweg und konnte nach fußläufiger Verfolgung eingeholt festgenommen werden. Der 39-jährige Fahrer aus dem Landkreis ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Motorrad war nicht zugelassen und mit einem entstempelten Pkw-Kennzeichen versehen. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab zuvor einen Wert von 0,0 Promille. Ein Polizeibeamter stürzte bei der fußläufigen Verfolgung und musste ärztlich behandelt werden.

