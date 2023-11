Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei "Heilerinnen" erbeuten über 2500 Euro

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag wurde eine 76-jährige Frau in der Fußgängerzone von einer Frau in russisch angesprochen. Sie wollte "sehen" können, dass die ältere Frau sehr krank sei und sie sie heilen könne. Kurz darauf kam eine weitere, ebenfalls russisch sprechende Frau dazu, die bestätigte, dass die Dame tatsächlich "heilende Kräfte" habe. Die Frau sollte zunächst eine Flasche Wasser und ein rohes Ei kaufen. Da die "kranke" Frau nur 150 Euro bei sich hatte, jedoch zur "Heilung" mehr Geld erforderlich wäre, wurden über 2500 Euro abgehoben. Auf diesem Geld sollte die "kranke" Frau in der Nacht schlafen. Die Betrügerin wickelte das Geld in ein blaues Tuch und half der Frau dabei, dieses in deren Dekolletee zu stecken. Herausholen durfte sie es erst wieder, nachdem sie zuhause angekommen ist. Dort stellte das Opfer dann fest, dass statt Bargeld Zeitungsschnipsel eingewickelt waren.

Beschreibung der beiden Tatverdächtigen: 1. Frau: Circa 1,64m groß, dunkle Mütze, roter Regenschirm, circa 60 Jahre, sprach russisch.

2. Frau: Circa 1,58m groß, weiße kurze Jacke, helle/blonde Haare, circa 50 Jahre, sprach russisch.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell