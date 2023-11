POL-PDPS: Zweibrücken - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ludwigswinkel (ots) - Bereits am frühen Dienstagmorgen, 07.11.2023, gegen 04.00 Uhr wurde auf einem Grundstück in der Bitscher Straße in Ludwigswinkel durch unbekannte Täter ein dort in Hüfthöhe installiertes Photovoltaikmodul entwendet. Die Schadenshöhe dürfte sich auf ca. 300.- Euro belaufen. Nach ersten Ermittlungen wurde das Modul mit einem Klein-PKW abtransportiert. Wer kann Angaben zur Tat, den Tätern oder ...

