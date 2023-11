Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Photovoltaikmoduls/Zeugenaufruf

Ludwigswinkel (ots)

Bereits am frühen Dienstagmorgen, 07.11.2023, gegen 04.00 Uhr wurde auf einem Grundstück in der Bitscher Straße in Ludwigswinkel durch unbekannte Täter ein dort in Hüfthöhe installiertes Photovoltaikmodul entwendet. Die Schadenshöhe dürfte sich auf ca. 300.- Euro belaufen. Nach ersten Ermittlungen wurde das Modul mit einem Klein-PKW abtransportiert. Wer kann Angaben zur Tat, den Tätern oder dem Transportfahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pi-dahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell