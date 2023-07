Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ochtrup - Unfall auf Autobahn

Ochtrup (ots)

Am Samstag kam es auf der A31 bei Ochtrup zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 49-Jähriger sowie seine 50-jährige Beifahrerin waren gegen 13.20 Uhr in einem Renault auf der Autobahn in Richtung Emden unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte den Anhänger eines 18-jährigen Opel-Fahrers und kam anschließend in einem Graben zum Liegen. Beide Insassen im Renault wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen und seine Beifahrerin mit dem Rettungshubschrauber, mit schweren Verletzungen, in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.500 Euro. Die Autobahn war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell