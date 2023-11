POL-PDPS: Zweibrücken - Trunkenheitsfahrt unter Alkoholeinfluss

Rodalben (ots) - Über das vergangene Wochenende versuchten unbekannte Täter die Eingangstür der BBS in der Gabelsberger Straße aufzuhebeln. Der gescheiterte Versuch verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps ...

