Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch in Doppelhaushälfte

Eppenbrunn (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 16:30 Uhr, bis Samstag, 01:35 Uhr, brachen unbekannte Täter über ein Fenster der Rückseite in eine Doppelhaushälfte in der Talstraße ein. Die Wohnung wurde durchwühlt. Geld und Schmuck im Gesamtwert von circa 1000 Euro wurden entwendet. Der Einbruchsschaden wird auf 500 Euro taxiert. Es ist nicht auszuschließen, dass ein Zusammenhang zu zwei Männern besteht, die sich am Freitag, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, in Trulben-Imsbachermühle, unberechtigt auf einem Grundstück aufhielten und dabei von einer Überwachungskamera aufgenommen wurden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell