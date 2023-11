POL-PDPS: Zweibrücken - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Hauenstein (ots) - Am Montag, 06.11.2023 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.30 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen in der Mozartstraße in Hauenstein ordnungsgemäß geparkten, grauen PKW VW T-Roc. An dem VW entstand dadurch ein Streifschaden in Höhe von ca. 300.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang ...

