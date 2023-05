Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit tödlich Verletzten

Apolda (ots)

Am Sonntagabend, 30.04.2023 gegen 19:00 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen den Ortslagen Utenbach und Kösnitz, Landkreis Weimarer Land zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Audifahrer kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in einen Bachlauf und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer verstarb dabei noch an der Unfallstelle. Seine zwei Mitfahrer (17/weiblich & 18/männlich) wurden durch den Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Straße war für ca. 3 Stunden vollgesperrt.

